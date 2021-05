FAKTA: Hørsholm kan være på vej til at genåbne skoler

Stiger smittetrykket i en kommune til et bestemt niveau, skal dele af den lukkes ned. Læs mere her.

Hørsholm Kommune kan måske se frem imod at genåbne skoler, restauranter, butikker og fritids- og kulturlivet.

Søndag har kommunen nemlig haft et testkorrigeret incidenstal under 250 i seks dage. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

En nedlukket kommune skal have et incidenstal under 250 i syv dage, før den kan genåbne.

Grænsen er sat ved 250 i forbindelse med en politisk aftale i Folketinget.

Her er det besluttet, at en kommune skal lukke ned, hvis smittetrykket bliver for højt. Grænsen går ved 250 smittede per 100.000 indbyggere, når der justeres for, hvor mange der bliver testet.

Her er en oversigt over de ti kommuner, der søndag har de højeste testkorrigerede incidenstal. Tallet i parentes viser incidenstallet for lørdag.

* Hørsholm (nedlukket): 121,16 (134,25).

* Ishøj: 181,88 (159,29).

* Norddjurs: 179,05 (176,71).

* Frederiksberg: 179 (166,1).

* Helsingør: 165,1 (175,12).

* Rødovre: 162,35 (140,33).

* København: 161,71 (161,11).

* Brøndby: 159,52 (162,13).

* Jammerbugt: 157,58 (145,91).

* Høje-Taastrup: 155,67 (164,53).

Kilde: Statens Serum Institut.