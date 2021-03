Eksempelvis frisører vil kunne få en bøde, hvis de ikke kontrollerer for gyldigt coronapas.

Artiklen: FAKTA: Hjemmel til bøder for manglende coronapas

Virksomheder kan få store bøder for at se stort på coronapas. Se her, hvad den nye epidemilov skriver.

Det kan koste virksomheder bøder på i værste fald 45.000 kroner, hvis de ikke kontrollerer, om kunder har et gyldigt coronapas. Det oplyser Justitsministeriet.

Coronapasset er en del af den langsigtede genåbning og vil fra april skulle bruges ved besøg hos eksempelvis frisører, restauranter og så videre.

At man kan pålægge virksomheder at kontrollere for coronapas er en del af den nye epidemilov, der blev vedtaget i marts.

Læs her, hvor regeringen har fundet lovhjemmel til at kræve kontrol af coronapas af virksomheder:

* Paragraf 32:

"Vedkommende minister kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsætte regler for hele eller dele af landet om restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af indendørs eller udendørs offentlige institutioner og faciliteter."

I bemærkningerne til paragraffen står blandt andet:

- Restriktioner vil desuden kunne omfatte betingelser for adgangen til og brugen af, herunder ophold op færden på, institutionerne, f.eks. krav om anvendelse af mundbind eller andre smitteforebyggende og hygiejnetiltag.

- Bestemmelsen betyder, at de regler, som vedkommende minister fastsætter efter forhandling med sundheds- og ældreministeren om forbud mod eller restriktioner for adgangen til institutioner og faciliteter, kan fravige rettigheder eller pligter, som borgere og myndighederne måtte have efter anden lovgivning eller regler fastsat i medfør af anden lovgivning.

* Paragraf 36:

"Erhvervsministeren eller vedkommende minister kan efter forhandling med sundheds- og ældreministeren fastsætte regler for hele eller dele af landet om restriktioner for eller forbud mod adgangen til eller brugen af lokaler og lokaliteter, som fysiske eller juridiske personer råder over, og hvortil offentligheden har adgang".

I bemærkningerne til paragraffen står blandt andet:

- Det vil ikke udtømmende kunne beskrives, hvilke lokaler og lokaliteter, der vil kunne være omfattet. Det vil dog gælde enhver fysisk butik og forretningslokale, og lokaler og lokaliteter hvorfra der leveres tjenesteydelser, service, underholdning med videre.

- Der vil efter bestemmelsen alene kunne fastsættes regler for lokaler og lokaliteter, hvortil offentligheden har adgang. Det betyder, at der ikke vil kunne fastsættes regler for virksomheders lokaler og lokaliteter, hvortil for eksempel kunder, medlemmer og besøgende ikke har adgang.

Kilder: Justitsministeriet, ft.dk