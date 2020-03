FAKTA: Hjælpepakke skal afbøde corona-konsekvenser

Her kan du se hvordan:

- Moms:

* Betalingsfristen for store virksomheders betaling af moms forlænges for tre månedlige rater med 30 dage. Store virksomheder er dem, som har en årlig omsætning over 50 millioner kroner.

* Det skønnes at polstre virksomheder med 35 milliarder kroner.

- A-skat og AM-skat:

* Virksomheder får mulighed for at udskyde indbetaling af A-skat og AM-skat med fire måneder. Det vil for store virksomheder eksempelvis sige, at en indbetaling, der skulle falde 30. april kan udskydes til 31. august.

* I alt får virksomhederne lov at udskyde tre måneders rater på denne måde.

* Dette skønnes at styrke virksomheder med 90 milliarder kroner i fire måneder.

* Det får første gang virkning fra 30. april for store virksomheder og 11. maj for små og mellemstore virksomheder.

Kilder: Finansministeriet.