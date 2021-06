FAKTA: Her skal penge fordeles i ny transportaftale

I aftalen lyder det, at der er afsat nye midler for 105,8 milliarder kroner, som skal sættes af til transportområdet mellem år 2022 og 2035.

Lagt sammen med de igangværende investeringer og allerede kendte planer om fornyelse og vedligeholdelse er der investeringer på transportområdet for de 161 milliarder kroner.

Sådan skal pengene i den nye aftale fordeles:

* Af de 161 milliarder kroner går omkring 64 milliarder kroner til veje, 86 milliarder går til jernbaner og 11 milliarder kroner går til en række puljer og øvrige initiativer.

* Jernbaneprojekterne dækker blandt andet over opgraderinger ved Ringsted for 1,6 milliarder kroner, en ny jernbane fra Aarhus til Silkeborg via Galten til 2,2 milliarder kroner, en fremtidssikring af Aarhus Hovedbanegård til 317 millioner kroner, og udvidelse af Ny Ellebjerg Station i hovedstaden for 438 millioner kroner.

* Af de 64 milliarder, der skal gå til veje, er der blandt andet sat penge af til en tredje forbindelse over Limfjorden til 7 milliarder kroner, Midtjyske Motorvej Give-Billund og Løvel-Klode Mølle til 5,9 milliarder kroner, anlæg af Frederikssundsmotorvejens 3. etape til 2,9 milliarder kroner, udvidelse af E45 Kolding-Aarhus Nord for 6,2 milliarder kroner.

* Refshaleøen og Lynetteholmen ved København får 12,7 milliarder kroner til regional udvikling.

* Der er desuden sat tre milliarder kroner af til at fremme cyklismen, herunder ved at indføre flere og bedre cykelstier, og tre milliarder er afsat til at bekæmpe støj fra trafikken, hvilket primært er investeringer i støjskærme til særligt støjbelastede områder langs statsvejene.

Kilder: Regeringens infrastrukturplan 28. juni 2021.