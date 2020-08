Artiklen: FAKTA: Her skal kommunen betale skoleelevers mundbind

I nogle situationer skal kommunen stille mundbind til rådighed for skoleelever. Se hvilke situationer her.

Fra lørdag bliver det lovpligtigt for personer, der er 12 år eller ældre at bruge mundbind eller visir i den kollektive transport. Det gælder også i for eksempel taxaer og private busser.

Det kan også betyde, at elever i grundskolen skal bruge mundbind, hvis de for eksempel skal på ekskursion.

Men hvornår skal kommunen betale for dem? Det kan du blive klogere på her.

Her skal kommunen stille mundbind til rådighed, hvis det påkræves:

* Til elever, der får gratis transport stillet til rådighed af kommunen mellem skole og hjem.

* Til elever, der modtager specialundervisning i specialskoler og specialklasser, hvor kommunen er forpligtet til transport i taxa.

* Til elever, der ifølge reglerne skal bruge mundbind i offentlig transport under en ekskursion eller i forbindelse med undervisningen - for eksempel under transport til en idrætshal.

* Hvis skolebestyrelsen beslutter at indføre krav om brug af mundbind på skolen i forbindelse med almindelig undervisning, i frikvarter eller ved færdsel uden for klasselokalet.

* Hvis skolebestyrelsen beslutter at indføre krav om, at visse elever i førnævnte situationer skal bruge mundbind.

Her skal kommunen ikke stille gratis mundbind til rådighed:

* Når forældre fragter deres børn til og fra skolen.

* Hvis det besluttes, at forældre skal bruge mundbind, når de henter og bringer børnene til skole, skal de ikke have mundbind stillet til rådighed.

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.