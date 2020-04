FAKTA: Her kommer de nye testcentre til at ligge

Mandag åbner flere af de 11 nye testcentre, som skal hjælpe med at teste endnu flere borgere for coronavirus.

I forvejen er der fem testcentre placeret i Aalborg, Aarhus, Odense, Næstved og København. Her kan folk eksempelvis køre til i bil, og så bliver de testet gennem bildøren eller -ruden.

Nedenfor er der et overblik over, hvor de nye testcentre kommer til at være placeret:

* Hjørring.

* Thisted.

* Viborg.

* Herning.

* Esbjerg.

* Kolding.

* Hillerød.

* Hvidovre.

* Roskilde.

* Ballerup.

* Rønne.

Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet.