Her ankommer de første rejsende med færge over grænselukningen ved den danske grænse ved Rødby lørdag. Grænsekontrollen løber til og med den 13. april.

FAKTA: Her kan man komme ind og ud af Danmark

Danske statsborgere kan fortsat frit krydse grænserne, mens udlændinge risikerer at blive afvist.

Lørdag har regeringen lukket de danske grænser for udlændinge, som ikke har et "anerkendelsesværdigt formål".

Indtil videre lukkes grænserne frem til den 13. april i forsøget på at bremse spredningen af coronavirus.

Politiet regner med længere rejsetider ved de danske grænser, men danske statsborgere vil som nu frit kunne komme ind i landet ved følgende grænseområder:

* Flytrafikken, som især sker i København og Billund, men også i Aalborg, bliver berørt.

Danske statsborgere kan rejse igennem, men Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser i hele verden frem til den 13. april. Mange flyafgange er også aflyst i lufthavnene.

* Togtrafikken har grænser ved Øresundsforbindelsen, men også i Padborg og Tønder.

DSB oplyser, at togene til og fra Tyskland fortsat vil køre, men med forstærket grænsekontrol. Der må påregnes forsinkelser på op mod 30 minutter mod Danmark.

Fra søndag klokken 13.00 vil der køre tog til Sverige én gang i timen. Mellem Helsingør og København vil der køre tog hvert 20. minut med stop på alle stationer.

* Færgetrafikken bliver primært berørt i Rødbyhavn, Gedser, Helsingør, Frederikshavn, Hirtshals og Rønne.

Stena Line lukker midlertidigt for al passagertrafik på ruterne til og fra Norge og Sverige, og Fjordline indstiller også alle sejladser til og fra Norge.

Stena Line lukker allerede ned for passagerer lørdag, og danskere i både Norge og Sverige har derfor 72 timer til at rejse hjem via de svenske ruter (Göteborg-Frederikshavn og Halmstad-Grenaa).

Fjordline lukker først helt ned for sejladserne mandag morgen.

* Grænser, hvor biler kan komme kørende ved Kruså, Frøslev og Sæd og over Øresundsbroen, kan fortsat benyttes.

De tre førstnævnte er de eneste åbne overgange, som er mulige at passere, hvis man vil ad landevejen fra Tyskland til Danmark.

Ti mindre grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse i Sønderjylland bliver helt spærret med betonklodser. Det drejer sig om grænseovergange i Tønder og Aabenraa Kommuner, blandt andet landets vestligste grænseovergang ved Siltoft, som ligger helt ude på digerne mod Vadehavet.

Ad Øresundsbroen vil det fortsæt være muligt at rejse til Sverige, men de skærpede indrejseregler gælder på vej ind i Danmark.

