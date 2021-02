FAKTA: Her har de landets højeste positivprocent

Brøndby Kommune er det sted, hvor allerflest af dem, der den seneste uge er blevet testet for coronavirus, som har vist sig at være smittet.

Tallene dækker over den sidste uge i januar (25. januar til 31. januar). Positivprocenten er opgjort over en uge for at korrigere for, at der kan være forskel på, hvem der bliver testet på de forskellige ugedage og hvorfor.

Læs hele listen over kommunernes positivprocenter her. Landsgennemsnittet er 0,48 procent for samme periode.

* Brøndby Kommune: 1,2 procent (50 smittede ud af 4148 testede).

* Greve: 1,18 procent (84 ud af 7065).

* Vallensbæk: 1,12 procent (30 ud af 2675).

* Lejre: 1,08 procent (41 ud af 3771).

* Høje-Taastrup: 1,08 procent (80 ud af 7367).

* Køge: 1,05 procent (78 ud af 7422).

* Fredensborg: 1,03 procent (44 ud af 4244).

* Albertslund: 1 procent (42 ud af 4166).

* Ishøj: 0,98 procent (31 ud af 3150).

* Gladsaxe: 0,96 procent (86 ud af 8900).

* Hvidovre: 0,95 procent (64 ud af 6726).

* Hørsholm: 0,83 procent (19 ud af 2289).

* Glostrup: 0,78 procent (27 ud af 3447).

* Rudersdal: 0,77 procent (43 ud af 5526).

* Stevns: 0,75 procent (21 ud af 2794).

* København: 0,74 procent (572 ud af 76800).

* Varde: 0,74 procent (48 ud af 6454).

* Furesø: 0,73 procent (33 ud af 4514).

* Helsingør: 0,69 procent (46 ud af 6579).

* Roskilde: 0,67 procent (77 ud af 11423).

* Rødovre: 0,65 procent (41 ud af 6224).

* Frederiksberg: 0,65 procent (75 ud af 11509).

* Dragør: 0,64 procent (12 ud af 1853).

* Ringsted: 0,64 procent (25 ud af 3888).

* Gentofte: 0,63 procent (51 ud af 8064).

* Holbæk: 0,61 procent (61 ud af 9968).

* Nyborg: 0,57 procent (27 ud af 4671).

* Slagelse: 0,56 procent (51 ud af 8968).

* Frederikssund: 0,56 procent (34 ud af 6016).

* Halsnæs: 0,56 procent (22 ud af 3895).

* Odsherred: 0,53 procent (20 ud af 3717).

* Lolland: 0,51 procent (33 ud af 6356).

* Tårnby: 0,51 procent (30 ud af 5792).

* Faaborg-Midtfyn: 0,49 procent (33 ud af 6636).

* Lyngby-Taarbæk: 0,49 procent (35 ud af 7086).

* Vejen: 0,47 procent (23 ud af 4854).

* Ikast-Brande: 0,46 procent (22 ud af 4684).

* Sorø: 0,46 procent (18 ud af 3877).

* Ballerup: 0,46 procent (31 ud af 6686).

* Thisted: 0,46 procent (32 ud af 6934).

* Aalborg: 0,45 procent (132 ud af 29235).

* Kalundborg: 0,44 procent (22 ud af 4932).

* Nordfyns: 0,44 procent (15 ud af 3363).

* Egedal: 0,43 procent (31 ud af 7097).

* Syddjurs: 0,43 procent (23 ud af 5322).

* Haderslev: 0,42 procent (33 ud af 7846).

* Gribskov: 0,41 procent (21 ud af 5078).

* Hillerød: 0,39 procent (29 ud af 7265).

* Herlev: 0,39 procent (21 ud af 5316).

* Faxe: 0,39 procent (19 ud af 4827).

* Horsens: 0,38 procent (43 ud af 11206).

* Næstved: 0,37 procent (43 ud af 11495).

* Morsø: 0,37 procent (10 ud af 2676).

* Esbjerg: 0,37 procent (62 ud af 16647).

* Sønderborg: 0,35 procent (43 ud af 11992).

* Randers: 0,33 procent (39 ud af 11542).

* Hedensted: 0,33 procent (20 ud af 6045).

* Fredericia: 0,32 procent (24 ud af 7290).

* Langeland: 0,32 procent (4 ud af 1230).

* Assens: 0,32 procent (15 ud af 4651).

* Svendborg: 0,32 procent (28 ud af 8743).

* Odense: 0,3 procent (90 ud af 29183).

* Kerteminde: 0,3 procent (8 ud af 2643).

* Middelfart: 0,3 procent (18 ud af 5983).

* Mariagerfjord: 0,3 procent (20 ud af 6655).

* Skive: 0,29 procent (19 ud af 6412).

* Skanderborg: 0,29 procent (27 ud af 9128).

* Kolding: 0,29 procent (37 ud af 12610).

* Solrød: 0,29 procent (10 ud af 3412).

* Lemvig: 0,28 procent (7 ud af 2445).

* Allerød: 0,28 procent (11 ud af 3864).

* Vejle: 0,28 procent (43 ud af 15176).

* Aarhus: 0,27 procent (111 ud af 40207).

* Herning: 0,27 procent (26 ud af 9579).

* Silkeborg: 0,26 procent (30 ud af 11425).

* Hjørring: 0,26 procent (29 ud af 11069).

* Norddjurs: 0,26 procent (10 ud af 3839).

* Rebild: 0,24 procent (10 ud af 4117).

* Odder: 0,24 procent (8 ud af 3317).

* Vesthimmerlands: 0,22 procent (11 ud af 4942).

* Frederikshavn: 0,21 procent (22 ud af 10079).

* Aabenraa: 0,2 procent (21 ud af 10071).

* Struer: 0,2 procent (6 ud af 2968).

* Jammerbugt: 0,2 procent (10 ud af 4992).

* Vordingborg: 0,18 procent (10 ud af 5410).

* Brønderslev: 0,17 procent (9 ud af 5110).

* Guldborgsund: 0,17 procent (15 ud af 8616).

* Holstebro: 0,17 procent (14 ud af 8213).

* Viborg: 0,14 procent (17 ud af 11679).

* Tønder: 0,14 procent (9 ud af 6208).

* Ringkøbing-Skjern: 0,13 procent (8 ud af 5743).

* Billund: 0,13 procent (5 ud af 3805).

* Favrskov: 0,12 procent (9 ud af 7204).

* Bornholm: 0,05 procent (3 ud af 5005).

* Fanø: 0 procent (0 ud af 659).

* Læsø: 0 procent (0 ud af 187).

* Samsø: 0 procent (0 ud af 238).

* Ærø: 0 procent (0 ud af 725).

Kilder: Statens Serum Institut (SSI).