FAKTA: Her er vinderne af Tvprisen 2021

Her kan du se et udvalg af aftenens vindere:

* Bedste nyhedshistorie: "Ensomhed blandt ældre", TV2 Nyhederne, TV2.* Bedste aktualitetsprogram: "Ultra Nyt", DR B&U, DRTV.*Bedste sportsprogram: "Håndboldlogen", TV3 Sport, Viaplay.* Bedste børneprogram: "Madison midt imellem", Plus Pictures DRTV/DR Ultra.* Bedste underholdning: "Fællessang - hver for sig", DR Nyheder/DR Kultur, DR1.* Bedste tv-serie (long form): "Alfa", Rocket Road pictures/SF Studios Production, TV 2 Play/TV2 Zulu.* Årets nyskabelse (underholdning): "Fællessang - hver for sig", DR Nyheder/DR Kultur, DR1.* Bedste crime: "Tilståelsen", Koncern Tv & Filmproduktion, TV2.* Bedste dokumentar: "Lever elsker savner", Made in Copenhagen, TV2.* Bedste reality: "Alene i vildmarken", United Production, DR1.* Årets vært (fakta): Peter Qvortrup Geisling, Lægens Bord, DR Nyheder, DR1.* Årets vært (underholdning): Sofie Linde, Zulu Comedy Galla 2020 & X Factor, Woody Entertainment/Blu, TV2 Zulu/TV2.* Æresprisen Årets Otto: Stig Thorsboe, manuskriptforfatter og dramatiker.* Seerprisen: "Fællessang - hver for sig", DR Nyheder/DR Kultur, DR1.

Kilder: Tvprisen 2021