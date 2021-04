FAKTA: Her er retningslinjerne til restauranter og barer

Hvis man vil sidde indendørs på restauranter, caféer og barer, er der indført krav om, at gæster skal lave en reservation 30 minutter før ankomst.

Her er et overblik over retningslinjerne:

* Man skal lave en reservation mindst 30 minutter inden ankomst. Der er ikke nogen krav til hvordan, så der er for eksempel mulighed for at bestille bord over telefonen, på nettet eller ved at komme forbi 30 minutter før ankomst.