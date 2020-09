Artiklen: FAKTA: Her er retningslinjerne for private fester

Den stigende smitte i Storkøbenhavn betyder, at bryllupper og konfirmationer bør lukke tidligere.

Regeringen opfordrer til, at private fester slutter senest klokken 22 i Storkøbenhavn på grund af den stigende udbredelse af coronavirus i hovedstaden.

Når mange mennesker samles, er der øget risiko for smitte. Her kan du se Sundhedsstyrelsens retningslinjer:

* Inviter ikke for mange og begræns varighed.

Du bør ikke samle flere, end du har plads til. Hvis I er udendørs, kan I være lidt flere, og hvis du holder dit arrangement i en mindre lejlighed, kan I være færre. En god tommelfingerregel er, at hver deltager skal kunne have fire kvadratmeter.

* Raske deltagere.

Alle skal være raske. Det vil sige, at personer med symptomer eller personer, som har været nær kontakt til en smittet, skal blive hjemme.

* Rene hænder.

Gør det let at have rene hænder, både ved ankomst og undervejs. Opstil håndsprit ved indgangen og ved steder, hvor flere færdes og ved genstande, som mange berører.

* Hold afstand.

Alle skal kunne holde en meters afstand til hinanden. Man skal kunne holde to meters afstand til personer i øget risiko, det vil sige ældre eller personer med alvorlige, kroniske sygdomme.

* Kontaktoplysninger på gæster.

Hav en liste over dem, der er til stede. På den måde kan man nemt kontakte alle, hvis én skulle vise sig at være smittet med coronavirus.

Kilde: Sundhedsstyrelsen.