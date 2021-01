Artiklen: FAKTA: Her er resultaterne af stort studie med lyntest

FAKTA: Her er resultaterne af stort studie med lyntest

Lyntest er bedst til at fange personer med symptomer. Se resultater fra dansk studie her.

Et stort dansk studie af træfsikkerheden for lyntest er tirsdag blevet offentliggjort.

I studiet har man sammenlignet lyntest med de pcr-test, der bliver brugt i de offentlige testcentre.

Forskningsresultaterne er endnu ikke fagfællebedømt, så forskerne bag peger selv på, at studiet skal tages med forbehold. Ved en fagfællebedømmelse gennemgår uvildige forskere resultaterne for at sikre deres pålidelighed.

Den tidlige offentliggørelse sker efter ønske fra Statens Serum Institut og Rigshospitalet. De håber, at studiet kan være relevant for den danske strategi mod corona og lyntest som redskab i smitteopsporingen.

Her er et overblik over resultaterne:

* Resultaterne viser, at lyntesten har en følsomhed på 70 procent. Det betyder, at den fanger 70 procent af de coronapositive, som pcr-testen fanger.

* For personer med symptomer fangede lyntesten 78,8 procent af de coronapositive. For personer uden symptomer var tallet 49,2 procent.

* I studiet er pcr-testen brugt som målestok. Det holder altså de to testmetoder op mod hinanden.

Det siger ikke direkte noget om, hvor gode de to metoder er til at finde ud af, om en person faktisk er smittet. Dog er det fra andre studier kendt, at pcr-test har en træfsikkerhed på omkring 95 procent i forhold til at fange smittede.

* I 13 procent af tilfældene har lyntesten vist, at personen var smittet med coronavirus, mens pcr-testen gav et negativt svar.

* I 99,5 procent af de tilfælde, hvor lyntesten var negativ, viste pcr-testen det samme.

- Forskerne bemærker, at de få falsk negative typisk havde markant mindre virus i kroppen. Det indikerer, at de i mindre grad er tilbøjelige til at smitte.

* Studiet er foregået ved, at 4697 borgere over 18 år har fået både en pcr-test og en lyntest i Testcenter Taastrup i perioden mellem jul og nytår.

* Forskerne bag studiet vurderer på baggrund af deres resultater ikke, at lyntest kan erstatte pcr-test. Men på grund af den høje følsomhed og de hurtige testsvar, som giver mulighed for hurtigere smitteopsporing, bør de have en "markant rolle" i coronapandemien.

* I studiet er brugt en lyntest fra virksomheden SD Biosensor fra Sydkorea.

* Der er i øjeblikket fire private udbydere, der udbyder lyntest på statens regning - Falck, SOS International, Carelink og Copenhagen Medical.

- SOS International har den pågældende lyntest som en af tre typer af lyntest, mens Copenhagen Medical har den som den eneste.

- Fra 1. februar er det kun SOS International og Carelink, som har opgaven med lyntest på statens regning.

Kilder: Rigshospitalet, SSI, Copenhagen Medicals og SOS International.