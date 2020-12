FAKTA: Her er resultaterne af onsdagens lyntest

Regionerne har indgået aftaler med fire private leverandører af lyntest. Samlet skal der kunne foretages 100.000 af de hurtige test om dagen.

Mens Falck har lovet at stå for 50.000, står de tre andre udbydere - Carelink, SOS International og Copenhagen Medical - for de resterende 50.000.Her er en oversigt over testresultaterne fra onsdag:

* Samlet:

Test: 80.291.