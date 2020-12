Lyntest foretages med en podning i næsen, og man kan få svar på omkring 15 minutter. Træfsikkerheden er ikke så god som de pcr-test, der bruges i det offentlige, og derfor anbefaler sundhedsmyndighederne ikke lyntest for personer med symptomer og nære kontakter til smittede. (Arkivfoto)

Artiklen: FAKTA: Her er resultaterne af lyntest

Fire private leverandører er hyret til at levere gratis lyntest. Se oversigt over testresultater onsdag her.