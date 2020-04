Finansminister Nicolai Wammen (S) fremlagde de tre scenarier på et pressemøde om Danmarks økonomi torsdag formiddag.

FAKTA: Her er regeringens tre scenarier for dansk økonomi

Finansministeriet har torsdag fremlagt tre scenarier for Danmarks økonomi i 2020 set i lyset af coronakrisen.

De tre scenarier - hurtig genopretning, gradvis genopretning og begrænset genopretning - viser de økonomiske udsigter, alt efter hvordan situation udvikler sig.

Beregningerne er forbundet med stor usikkerhed.

Læs mere om de tre scenarier her:

* Hurtig genopretning:

- I det første scenarie antages en hurtig genopretning af produktion og beskæftigelse, i takt med at epidemien kommer under kontrol, og restriktioner bliver hævet. Der vil ske en vis genopretning i andet halvår af 2020, som fortsætter ind i 2021.

- Bruttonationalproduktet (bnp) falder med tre procent i 2020 og stiger med 3,9 procent i 2021.

- Ledigheden stiger til 130.000 personer i 2020 fra 104.000 i 2019. Den falder til 110.000 i 2021.

* Gradvis genopretning:

- I det andet scenarie antages en mere gradvis genopretning af økonomien på grund af tilbageholdende forbrugere og virksomheder samt mindre efterspørgsel fra udlandet. Muligheden for hurtig genopretning er dog stadig til stede.

- Bnp falder med 4,4 procent i 2020 og stiger med 4,8 procent i 2021.

- Ledigheden stiger til 138.000 personer i 2020. Den falder til 119.000 personer i 2021.

* Begrænset genopretning:

- I det tredje scenarie antages det, at epidemiens påvirkning af de vestlige økonomier varer længere og begrænser genopretningen af Danmark. Det øger risikoen for konkurser og flere fyringer. Det gør forbrugere og virksomheder mere tilbageholdende. Produktionen i Danmark vil ligge væsentligt under normalen, og ledigheden vil være høj.

- Bnp falder med seks procent i 2020 og stiger med 2,5 procent i 2021.

- Ledigheden stiger til 147.000 personer i 2020 og ligger på samme niveau i 2021.

Kilde: Finansministeriet.