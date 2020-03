FAKTA: Her er regeringens seneste hjælpepakke

* Staten giver lønkompensation på 75 til 90 procent af den løn, virksomheder betaler medarbejdere, som må sendes hjem på grund af økonomisk nedgang som følge af corona.

* For funktionærer er der et lønloft på 23.000 kroner, mens det for timelønnede er på 26.000 kroner. For sidstnævnte er lønkompensationen på 90 procent.

* Det gælder virksomheder, der står overfor at skulle fyre mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte.

* Virksomhederne skal fortsat betale fuld løn i perioden og ikke fyre nogle medarbejdere, samtidigt med, at der holdes på andre.

* Ordningen vurderes at koste staten omkring 2,6 milliarder kroner.

* Aftalen skal godkendes af Folketinget, men det ventes at blive en formalitet.

* Ordningen vil gælde fra den 9. marts til den 9. juni 2020.

Kilder: Finansministeriet.