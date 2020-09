FAKTA: Her er modtagerne af årets Reumert-priser

Her er vinderne af de 18 kategorier:

Mandag blev årets Reumert, prisuddelingen for scenekunst, afholdt. Og som traditionen byder, blev en lang række skuespillere, instruktører og dansere hyldet.

* Årets kvindelige hovedrolle: Johanne Louise Schmidt for "Cyrano de Bergerac og Penthesilea".

* Årets mandlige hovedrolle: Olaf Johannessen og Jens Albinus for "Det store stilehæfte".

* Årets kvindelige ensemblerolle: Sicilia Gadborg Høegh for "Penthesilea".

* Årets mandlige ensemblerolle: Ole Sørensen for "Mod til at dræbe".

* Årets danser: Astrid Elbo for "Bonnie & Clyde".

* Årets sanger: Sine Bundgaard for "Idomeneo".

* Årets instruktør: Sargun Oshana for "denungewertherslidelser"

* Årets scenedesign: Christian Albrechtsen og Mathias Hersland for "Lazarus".

* Årets dramatiker: Simone Isabel Nørgaard for "Jordens Indre".

* Årets Forestilling: "Ordet".

* Årets børn-/ungdomsforestilling: "Skam 3".

* Årets musikteater og musical: "Brøgger".

* Årets opera: "Idomeneo".

* Årets danseforestilling: "Kammerballetten 2019".

* Årets performance: "Det Åbne Hjerte".

* Årets særpris: "Dark Noon".

* Årets talenter: Sonja Ferdinand ("Klædt af"), Lue Støvelbæk ("Stormene"), Emma Silja Sångren ("Apokalypse"), Mette Klakstein Wiberg ("Manifest for skrøbelige autoriteter"), Anna Balslev ("An Education"), Andrea Heick Gadeberg ("Sanne - The Musical"), Margaux de Valensart ("Carmen og Idomeneo"), Niels Erling (kunstnerisk leder af AKT1).

Kilde: Have Kommunikation.