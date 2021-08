Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelte onsdag aften, at regeringen vil afslutte sygeplejerskekonflikten, der har varet i over to måneder. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

FAKTA: Her er køreplanen for at afslutte sygeplejerskekonflikt

Torsdag bliver der hastelovsbehandling i Folketinget om sygeplejerskekonflikten, og fredag er der afstemning.

26. august 2021

Onsdag aften meddelte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) og sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at regeringen vil afslutte sygeplejerskekonflikten, der har varet i over to måneder. Det skal ske ved en hastelovsbehandling, som kræver opbakning fra et flertal fra tre fjerdedele af Folketinget, hvilket regeringen har sikret sig. Normalt skal der gå 30 dage, fra et lovforslag bliver fremsat, til det bliver tredjebehandlet og vedtaget. Hastebehandling af et lovforslag kan dog ske i særlige tilfælde, for eksempel når regeringen vil afslutte en strejke med et regeringsindgreb. Herefter skal lovforslaget vedtages, hvilket kan ske med almindeligt flertal i Folketinget. Også her har regeringen allerede sikret et flertal. Det er sådan, at alle lovforslag skal gennem en 1. behandling, en 2. behandling og en 3. behandling. Undervejs skal det også behandles minimum en gang i et af de faste fagudvalg. Ved 3. og sidste behandling vedtager eller forkaster Folketinget lovforslaget. Sådan bliver køreplanen for lovgivningen, der skal afslutte sygeplejerskekonflikten: * Torsdag 26. august: Klokken 11.00: Lovforslaget fremsættes. Klokken 13.00. Lovforslaget 1. behandles. Fredag 27. august: Klokken 10.00: Lovforslaget 2. behandles. Herefter sker 3. behandlingen, hvilket er selve afstemningen. Kilde: Folketinget.