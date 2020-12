FAKTA: Her er hovedpunkterne i politiaftale

Ud over regeringen er Dansk Folkeparti, De Radikale, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige med i aftalen. Venstre valgte at stå uden for aftalen, da man var uenig i finansieringen.

Her er hovedpunkterne i aftalen.

* 20 nærpolitistationer: De skal samme med 110 ekstra lokalbetjente sikre, at politiet kommer tættere på borgerne og har bedre indblik i det lokale miljø.

* 450 ekstra betjente: Fra næste år skal der uddannes 150 flere betjente om året igen med mål om, at politiet kommer tættere på borgerne.

* Voldtægt og partnervold: Der oprettes politienheder til at håndtere sager om vold i nære relationer og voldtægt.

* Kompleks kriminalitet: Indsatsen mod den komplekse kriminalitet styrkes med etablering af en ny national efterforskningsenhed og en ny særlig statsadvokat.

* Rejsehold: Som en del af den nye nationale efterforskningsenhed vil der blive etableret et nationalt rejsehold, som skal styrke politiets drabsefterforskning.

* Styrket indsats mod digital kriminalitet: Der etableres en ny "digital politipatrulje". Der indføres også nye værktøjer til at prioritere sager om it-relateret økonomisk kriminalitet.

* Højere bødetakster: Som del af finansieringen af aftalen skal bødeniveauet sættes op. Det skal give 100 millioner kroner til at betale for aftalens udgiftsposter.

* Flere fartkontroller: Flere trafikbøder skal betale for flere betjente. Aftaleparterne er konkret enige om at 25 yderligere mobile ATK-enheder i løbet af aftaleperioden. De ventes at bidrage med 134 millioner kroner i 2023 til finansieringen af aftalen.

* Dyrere teori- og køreprøver: Aftaleparterne er enige om, at den samlede betaling for teori- og køreprøve forhøjes fra 600 kroner til 1000 kroner.

* Højere gebyrer: Prisen på at få et nyt pas, hvis det er blevet væk, bliver fordoblet. Og det bliver dyrere at få våbentilladelse. Det er en del af finansieringen i aftalen.

* Samlet set øges politiets og anklagemyndighedens bevilling med omkring 650 millioner kroner i 2021 stigende til ca. én milliard kroner i 2023.

Kilder: Justitsministeriet, aftalepartierne.