FAKTA: Her er hovedpunkterne i den nye trepartsaftale

Bedre match mellem ledige og virksomheder. En skærpelse af reglerne om rådighed. En indsats over for ledige seniorer og hjælp til rekruttering af europæisk arbejdskraft.

Det er hovedpunkterne i aftalen, der forventes at træde i kraft den 1. januar 2022.

Læs mere om aftalen her:

* Match af ledige og virksomheder:

- Parterne er blevet enige om at afsætte 15 millioner kroner årligt i 2022 og 2023 til et styrket fokus på jobformidling i kommuner og a-kasser.

- Der afsættes 5 millioner årligt i 2022 og 2023 til De Regionale Arbejdsmarkedsråd til at iværksætte indsatser over for brancher, der her og nu efterspørger arbejdskraft.

- Der afsættes 4 millioner kroner årligt til a-kasser og jobcentre til jobrettede aktiviteter for kommende dimittender.

- Forsøg med jobrettet indsats for unge og styrket voksenlærlingeordning videreføres.

- Et forsøg med lempede ledighedskrav for jobrotationsvikarer forlænges.

- Midlertidig mulighed for gratis a-kasse-medlemskab til elever og lærlinge i job.

- Der er i aftalen afsat 3 millioner kroner til en styrkelse af trainee-indsatsen i 2022.

* Skærpelse af reglerne om rådighed:

- Sanktion for jobparate ledige, som ikke søger arbejde i en måned. Sanktionen er midlertidig og vil vare i 2022 og 2023.

- Hurtigere konsekvens ved manglende jobansøgning. Den gældende frist på at dokumentere jobsøgning på tre måneder skærpes til to måneder.

* Særlig indsats for at få ledige seniorer i job:

- Der indføres et forbud mod at arbejdsgivere må anmode ansøgere om at oplyse deres alder i forbindelse med jobsøgning.

- Der afsættes en pulje på 7 millioner kroner i 2023 til en særlig indsats målrettet ledige seniorer, som kan have behov for hjælp på vejen tilbage i job. Tilføres en eksisterende pulje, som indeholder omkring 15 millioner i 2022 og 10 millioner i 2023.

- Parterne opfordrer alle landets arbejdspladser til aktivt at tage stilling til, hvorvidt politikker og praksisser motiverer flere seniormedarbejdere til at fortsætte på arbejdsmarkedet.

* Hjælp til virksomheder til at rekruttere europæisk arbejdskraft:

- Der afsættes 5 millioner årligt i 2022 og 2023 til en styrket indsats over for rekruttering af europæisk faglært arbejdskraft i Workindenmark.

- 2 millioner afsættes årligt i 2022 og 2023 til at fastholde internationale dimittender i områder med mangel på arbejdskraft.

- Udenlandske kandidatstuderende skal have mulighed for at påbegynde deres fuldtidsarbejde i Danmark uden at skulle afvente sagsbehandling i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (Siri).

- Parterne afsætter 2 millioner årligt i 2022 og 2023 til et rekrutteringssamarbejde i Øresundsregionen af svenske ledige til trængte brancher i Danmark.

- Sagsbehandlingstiden på erhvervsområdet i Siri skal nedbringes ved en engangsbevilling på 12 millioner kroner.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet.