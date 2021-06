FAKTA: Her er hovedpunkterne i aftale om kommuners økonomi

Læs om hovedpunkterne i aftalen her:

* Den kommunale serviceramme hæves med 1,4 milliarder kroner i forhold til sidste års aftale. Det betyder, at den i 2022 samlet set udgør 275,4 milliarder. De ekstra penge skal blandt andet bruges på at styrke velfærden, i takt med at Danmark får flere ældre og børn.

* KL og regeringen er blevet enige om en ramme til anlægsinvesteringer på 19,9 milliarder. Heraf gives et tilskud på en milliard i 2022 til grønne investeringer, mens en milliard er egenfinansiering, hvor kommunerne selv skal finde pengene.

* På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for rammen - i samspil med en høj socialfaglighed.

* Regeringen og KL er enige om, at kommunernes overførselsudgifter inklusive udgifter til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige vil udgøre 96,8 milliarder i 2022.

* Kommunerne vil blive kompenseret for i alt 1,6 milliarder i 2021 for mer- og mindreudgifter til håndtering af coronakrisen. Heri indgår også kompensation for tabte billetindtægter i de regionale trafikselskaber.

* Det er desuden aftalt at tage en ny status på kommunernes coronarelaterede udgifter, når der er større klarhed over det videre forløb.

Kilder: Kommunernes Landsforening, Finansministeriet.