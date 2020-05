FAKTA: Her er faserne i genåbningen af samfundet

Det fremgår af en mail fra statsministeren, hvori hun skriver, at smitten med coronavirus er under kontrol i Danmark ifølge Statens Serum Institut.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har indkaldt de øvrige partilederne til forhandlinger om at udvide fase 2 af genåbningen af Danmark.

Her er et overblik over de forskellige trin i genåbningen - sådan som aftalerne lyder nu:

- Fase 2:

Disse måtte åbne 7. maj:

* Professionel idræt uden tilskuere.

* Idræts- og foreningsliv.

* Zoologiske anlæg, hvor gæsterne er i bil.

Disse måtte åbne fra 11. maj:

* Storcentre og hele detailhandlen.

Disse må åbne fra 18. maj:

* Restauranter og caféer.

* Eleverne i 6. - 10.-klasse.

* Efterskoler.

* Folkekirken og trossamfund.

* Ind- og udlån på biblioteker.

- Fase 3 (træder i kraft 8. juni):

* Forbuddet mod forsamlinger hæves fra 10 til et endnu ikke fastlagt loft på mellem 30 og 50. Præcist hvor grænsen skal gå, vurderes ud fra udviklingen af smitte i samfundet.

Desuden åbnes:

* Museer, teatre, kunsthaller, biografer og akvarier.

* Udendørs forlystelsesparker.

* Zoologiske haver og botaniske anlæg.

* Sommeraktiviteter for børn og unge.

* Højskoler.

* Indendørs idræts- og foreningsliv (eksempelvis aftenskoler).

* Dele af den offentlige sektor, der er særligt udsat for sagspukler.

* Voksenuddannelse målrettet ledige samt sprogcentre.

- Fase 4 (træder i kraft i begyndelsen af august):

* Gymnasier og videregående uddannelser.

* Diskoteker, spillesteder og nattelivet i øvrigt.

* Fitnesscentre, indendørs badelande, svømmehaller og indendørs legelande.

* Forbuddet mod arrangementer med flere end 500 personer fastholdes som minimum indtil 31. august.

Kilde: Regeringen.