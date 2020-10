FAKTA: Her er eksperternes bud på nye karakterskalaer

Rapporten skal lægge til grund for de videre politiske forhandlinger om en ny karakterskala i Danmark.

En ekspertgruppe fremlægger torsdag fordelene og ulemperne ved fire mulige karakterskalaer, som kan træde i stedet for den nuværende 7-trinsskala.

Her kan du læse mere om eksperternes vurderinger:

* En videreudviklet 7-trins-skala (00, 02, 4, 6, 8, 10, 12):

- Modellen har ingen store spring på midten.

- Modellen har ingen negative karakterer.

- Til gengæld giver modellen ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at modellen lægger sig tæt op ad den eksisterende 7-trinsskala, hvilket både kan skabe en positiv genkendelighed, men også kan gøre det svært at skelne mellem de to.

* En ny karakterskala (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6):

- Modellen har ingen store spring på midten.

- Modellen har ingen negative karakterer.

- Til gengæld giver modellen ikke mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at en hel ny skala giver mulighed for at gentænke karaktersystemet. Til gengæld kan sammenfald med nogle af karaktererne i det nuværende system skabe forvirring.

* En genindførelse af 13-skalaen:

- Modellen har ingen store spring på midten.

- Modellen har ingen negative karakterer.

- Modellen giver mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at modellen ikke er anvendelig i international sammenhæng.

* En skala baseret på pointsystemer (den engelske karakterskala):

- Modellen har ingen store spring på midten.

- Modellen har ingen negative karakterer.

- Modellen giver mulighed for at anerkende den ekstraordinære præstation.

- Eksperterne fremhæver blandt andet, at modellen vil medføre en betydelig ændring af det danske karaktersystem, og at den vil passe dårligt til den danske tradition for brede helhedsvurderinger af elevens faglige niveau.

Kilder: Rapporten "Modeller for en ændret karakterskala".