FAKTA: Her er dommen i sagen om hærværk mod gravplads

En 39-årig mand blev fredag idømt et års fængsel ved Retten i Randers for blandt andet hærværk mod en jødisk gravplads.

Her kan du se, hvad mændene er fundet skyldige i.

* Begge mænd er skyldige i at have overhældt 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers med grøn maling 9. november 2019.

* De væltede seks gravsten og satte et klistermærke med en jødisk davidsstjerne og teksten "Jude" på en af stenene.

* De to mænd er fundet skyldige i samme nat at have kastet sort maling mod en bankbygning i Randers. På facaden af bygningen ses en jødisk davidsstjerne som en del af arkitekturen.

* De to mænd er fundet skyldige i sidste sommer at have overmalet en regnbuefarvet "mangfoldighedsbænk" foran Ceres Park i Aarhus. Det var den 39-årige, der planlagde det, mens den 28-årige udførte hærværket.

* Herefter blev der delt billeder og tekst om hærværket på hjemmesiden Nordfront.dk sammen med en forhånende tekst om homoseksuelle.

* Den 39-årige mand er fundet skyldig i at have planlagt hærværk mod bogcaféen Spartakus i Aarhus. Hærværket blev udført i september 2019 på opfordring af den 39-årige.

* Endelig er den 39-årige mand fundet skyldig i syv gange at have delt racistiske og jødefjendske billeder og tekster på et russisk socialt medie.

* Manden har udbedt sig betænkningstid i forhold til, om han vil anke dommen.

Kilder: Retten i Randers, anklageskriftet, Ritzau.