FAKTA: Her er de seneste ti års modtagere af Cavlingprisen

Over otte kapitler beskriver Anders Legarth Schmidt livet som indlagt teenager på børne- og ungdomspsykiatrisk afsnit B 204.

Her er listen over de seneste ti års vindere:

2020: Anders Legarth Schmidt for sine artikler fra ungdomspsykiatrisk afdeling.

2019: Tea Krogh Sørensen og Morten Pihl (Jyllands-Posten) for deres afsløringer af, hvordan sygehuse i strid med de nationale retningslinjer gav kvinder mangelfulde undersøgelser for brystkræft.

2018: Eva Jung, Simon Bendtsen og Michael Lund (Berlingske) for afdækningen af hvidvask i Danske Bank.

2017: Camilla Stockmann og Janus Køster-Rasmussen for deres bog om den kriminelle bande Bullshit.

2016: Chris Kjær Jensen, Lars Nørgaard Pedersen og Michael Lund (Berlingske) for deres artikelserie om den såkaldte kvælstofsag, der beskrev forløbet bag regeringens landbrugspakke.

2015: Puk Damsgård (DR) for reportager fra konfliktfyldte områder i Mellemøsten og for bogen "Ser du månen, Daniel".

2014: Morten Pihl (Jyllands-Posten) for serien "Lægernes store tag selv-bord" hvori danske overlægers misbrug af forskningsmidler til private formål afsløres.

2013: Jeppe Gaardboe, Frederik Brun Madsen, Søren Kristensen, Michael Klint og Steen Jensen (DR) for dokumentarserie om ulovlig rådgivning om skattely fra skatterådgivere i veletablerede banker og virksomheder.

2012: Asbjørn With (Nordjyske Medier) for i over 130 artikler at have kulegravet Rebild Kommunes svigt i sager om sexmisbrug, tvangsfjernelser og hjælp til handicappede.

2011: Ulrik Dahlin og Anton Geist (Information) for at påvise, at op mod 500 unge statsløse systematisk fik frataget deres ret til dansk statsborgerskab i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Kilde: Dansk Journalistforbund.