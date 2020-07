FAKTA: Her er coronareglerne for barer og restauranter

Restauranter, barer, værtshuse og caféer genåbnede 18. maj under en række restriktioner, som fortsat gælder for at mindske risikoen for at sprede coronavirus.

Her følger et overblik over retningslinjerne:

* Restauranter, caféer og lignende skal respektere forsamlingsforbuddet. Det er i øjeblikket på maksimalt 100 personer.