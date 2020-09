FAKTA: Her er anklagerne om bestikkelse, snyd og bedrag

Her kan du læse om sagens hovedpersoner.

* En 51-årig mand fra Østjylland. Han var ansat i virksomheden Kemp & Lauritzen. Han anklages for at yde bestikkelse af to tidligere ansatte i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

* Den 51-årige anklages desuden for mandatsvig af særlig grov karakter for 1,1 million kroner over for sin nu tidligere arbejdsgiver.

* En 34-årig mand fra Midtjylland. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, hvor han havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

* Han anklages for at have modtaget bestikkelse til en værdi af 1,7 millioner kroner i form af en tilbygning og en renovering af et hus. Det skal være sket i perioden fra oktober 2015 til oktober 2016.

* En 52-årig mand fra Østjylland. Han er indehaver og daglig leder af et tømrerfirma. Han anklages for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for et samlet beløb på 775.000 kroner.

* En 50-årig mand fra Østjylland, der er indehaver af et murerfirma. Han anklages for medvirken til bestikkelse og medvirken til mandatsvig af særlig grov karakter for sammenlagt 689.375 kroner.

* En 45-årig mand fra Midtjylland. Han var ansat i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og havde ansvar for blandt andet at godkende tilbud og fakturaer fra håndværkere og entreprenører.

* Han anklages for i første halvdel af 2016 at have modtaget bestikkelse i form af smedejernslåger og bøgehækplanter til en samlet værdi af 35.250 kroner.

Kilde: Anklageskriftet.