FAKTA: Her er anklagen i sagen om antijødisk hærværk

Politiet mener, at de to mænd er medlemmer af Den Nordiske Modstandsbevægelse, også kaldet Nordfront.

To mænd på henholdsvis 28 og 39 år anklages ved Retten i Randers for blandt andet hærværk mod en jødisk gravplads i Randers.

Det er en højreradikal bevægelse, der arbejder på at befri verden for "den jødiske magtelite".

Her kan du læse om anklagerne mod mændene.

* Begge mænd er tiltalt for 9. november 2019 at have overhældt 84 gravsten på en jødisk gravplads i Randers med grøn maling.

* Seks gravsten blev væltet, og der blev sat et klistermærke med en jødisk davidsstjerne og teksten "Jude" på en af stenene.

* Hærværket fandt sted på årsdagen for Krystalnatten i Hitlers Nazi-Tyskland, da tusindvis af jødiske forretninger i 1938 blev smadret, og 200 synagoger blev sat i brand.

* De to mænd anklages desuden for i juni 2019 at have overmalet en regnbuefarvet "mangfoldighedsbænk" foran Ceres Park i Aarhus.

* Herefter blev der ifølge anklagen delt billeder og tekst om hærværket på hjemmesiden Nordfront.dk sammen med en forhånende tekst om homoseksuelle.

* Den 39-årige mand anklages desuden for at have planlagt hærværk mod en kommunistisk bogcafé i Aarhus. Hærværket blev ifølge anklagen udført i september 2019 af tre gerningsmænd på opfordring af den 39-årige.

* Derudover anklages den 39-årige mand for i syv tilfælde at have delt racistiske og jødefjendske billeder og tekster på et russisk socialt medie.

* De to mænd har nægtet sig skyldige i alle anklager, og begge har indtil videre afvist at udtale sig i retten.

Kilder: Anklageskriftet, Ritzau.dk.