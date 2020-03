Sidste år vedtog et bredt flertal i Folketinget klimaloven. Klimarådet kom mandag med sine anbefalinger til, hvordan Danmark i 2030 kan komme i mål med en CO2-reduktion på 70 procent i forhold til niveauet i 1990. (Arkivfoto)

Artiklen: FAKTA: Her er anbefalinger fra Klimarådet om CO2-reduktion

FAKTA: Her er anbefalinger fra Klimarådet om CO2-reduktion

I rapporten "Kendte veje og nye spor til 70 procents reduktion" kommer Klimarådet med sine anbefalinger til, hvordan Danmark kan komme i mål med ambitionen om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Tallet for reduktionen skal ses i sammenhæng med udledningen af CO2 i 1990.

Omkostningerne til at sikre CO2-reduktionen på 70 procent vil i 2030 ligge på 15-20 milliarder kroner årligt. Det svarer til under en procent af Danmarks bruttonationalprodukt.

Her er udpluk fra anbefalingerne:

* I 2025 bør Danmark have begrænset sin udledning af CO2 med mellem 50 og 54 procent målt i forhold til 1990.

* Der skal være en forhøjet afgift på drivhusgasudledning, baseret på et princip om, at forureneren betaler.

* Afgiften bør indfases løbende frem mod 2030, og Klimarådets bud er, at afgiften skal op i omegnen af 1500 kroner per ton CO2. I dag er afgiften på cirka 170 kroner per ton.

* En række afgifter på energiområdet skal omlægges, og der skal tages hensyn til potentiel drivhusgaslækage, så virksomheder ikke bare flytter produktionen ud af landet. Det kan ske ved at give et bundfradrag til konkurrenceudsatte virksomheder.

* Elvarmeafgiften bør sænkes, udbuddet af energiaftalens anden havmøllepark bør fremskyndes, og bindingen af visse varmekunder til naturgas skal skrottes.

* CO2-prisen skal justeres op, når embedsmændene laver samfundsøkonomiske regnestykker. Det sidste vil gøre grøn energi mere konkurrencedygtig.

* Regeringen bør hurtigt lave en plan, så der udrulles et landsdækkende net af ladestationer til elbiler.

* Der skal udarbejdes en strategi for opsamling og lagring af CO2 i undergrunden (kaldet CCS, Carbon Capture and Storage).

* Der skal forberedes en model for bedriftsregnskaber i landbruget. Formålet er, at erhvervet i lighed med resten af samfundet skal pålægges CO2-afgifter.

* Kulstop for el og fjernvarme fremrykkes fra 2030 til 2025.

Kilde: Klimarådet