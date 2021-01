FAKTA: Her er Tibetkommissionen

Tibetkommissionen er ved at undersøge, om politiet har tilsidesat borgernes ret til at ytre sig og demonstrere under officielle kinesiske besøg. Den ser på besøg siden 1995.

* Konklusionen var, at Københavns Politi i 2012 under præsident Hu Jintaos besøg arbejdede ud fra en generel "klart ulovlig" ordre om, at demonstranter ikke måtte være synlige for kineserne. Borgernes ret til at forsamle sig og ytre sig blev krænket.

* Betjente tog tibetanske flag ud af hænderne på enkeltpersoner, og en demonstration blev søgt skjult for præsidenten.

* Forud for besøget fik politiet flere gange besked om, at kineserne var bekymrede for demonstrationer. I Udenrigsministeriet var der fokus på bekymringerne. "Dette bidrog til en stemning, der forplantede sig via PET til Københavns Politi".

* Kommissionen fandt dog ikke bevis for direkte ordrer eller opfordringer fra Udenrigsministeriet, PET, Statsministeriet, Hofmarskallatet eller Justitsministeriet.

* Også i 2013 gjorde politiet sig skyldig i "klart ulovlige" indgreb mod borgernes ret til at ytre sig. Men der var ingen generel ordre.

* Desuden blev Folketinget ført bag lyset. Retsudvalget fik "urigtige, vildledende eller ufyldestgørende" oplysninger i svar og redegørelser om sagen.

* Kommissionen blev nedsat på ny i juli 2018. Opgaven er at lave en supplerende undersøgelse - og at vurdere myndighedernes håndtering af flere tidligere besøg. Der er indhentet 159 millioner dokumenter. Beretningen ventes sidst på året.

* Kommissionen består af landsdommer Tuk Bagger, professor, dr. jur. Michael Hansen Jensen og advokat Ole Spiermann.

Kilder: Tibetkommissionen, beretning og udtalelser.