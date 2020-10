FAKTA: Heftige forhandlinger om klima og finanslov venter

Der har været udbredt klimakritik af regeringen fra støttepartierne, der mener, at det går for langsomt.

Ifølge Politiken - der henviser til regeringskilder - vil Mette Frederiksen i sin åbningstale lancere en pulje på ti milliarder kroner til klimaindsatser.

Her kan du læse om nogle af de største udeståender på klimaområdet:

Klimaforhandlinger:

* Transport

Afgifterne for elbiler skal laves om, så der kommer flere elbiler på vejene. Regeringen har foreslået 500.000 flere elbiler i 2030, hvilket ifølge beregninger er 100.000 flere, end der var kommet af sig selv. Støttepartierne vil have langt flere. Klimarådet har foreslået 750.000. Regeringen foreslår samme pris på mikro-, mini- og mellembiler, og at større grønne biler bliver dyrere. Afgifterne står til at stige fra nytår.

* Landbrug

Landbrug er en anden af de største forurenere og skal også bidrage til at mindske udledningen. Det skal blandt andet ske ved at tage de mest klimaskadelige landbrugsjorde ud af drift.

Derudover er der forskning, skovrejsning, ændret fodersammensætning og en skærpet indsats for at reducere kvælstofudledning fra landbrugsjordene.

* Delmål for 2025

Støttepartierne har krævet et delmål for, hvad reduktionen af udledningen bliver i 2025, så man holder fast i ambitionerne.

Regeringen er endnu ikke kommet med et delmål, men det er planen, at det skal komme i dette efterår. Klimarådet har foreslået et reduktionsmål på 50-54 procent. Det vil betyde en støt og lineær reduktion frem mod 2030. Men regeringen sætter sin lid til forskning, hvilket betyder, at de største reduktioner skal komme i de sidste år inden 2030.

* Skattereform

Regeringen har foreslået en grøn skattereform i flere faser, så virksomheder og borgere har en mulighed for at tilpasse sig.

Blandt de største politiske uenigheder er en klimaafgift, som eksempelvis landbruget er meget imod, men som Klimarådet, vismænd og erhvervsorganisationer foreslår. Der er politisk flertal for det. Det springende punkt er, om det bliver 1500 kroner per ton CO2, som Klimarådet har foreslået. Regeringen er skeptisk.

Andre forhandlinger:

* Pension

En af regeringens vigtigste mærkesager er tidlig pension for Arne og andre. Regeringen vil gøre det muligt at trække sig tidligere tilbage for dem, der kom tidligt ud på arbejdsmarkedet. Støttepartierne vil have udvidet ordningen, og der ventes en aftale inden længe, hvis der kan findes flere penge.

* Politi

Ved åbningstalen sidste år foreslog statsminister Mette Frederiksen (S) en halvering af Rigspolitiet. Men udfordringerne i politiet og anklagemyndigheden var så store, at forhandlingerne om et politiforlig blev udskudt til i år. I august foreslog regeringen så flere lokalbetjente, nærpolitienheder og en ny national efterforskningsenhed.

Udfordringerne er blandt andet de knap 50.000 straffesager, der har ventet over et halvt år på at komme for retten og de 800.000 overarbejdstimer i politiet efter angreb mod Krudttønden og synagogen i København i 2015.

Desuden er antallet af indsatte i landets fængsler steget markant.

* Finanslov

Regeringen vil afsætte 9,2 milliarder kroner på finansloven for næste år til yderligere økonomiske tiltag på grund af coronasituationen. Der forhandles også om minimumsnormeringer

Forhandlingspuljen er på kun 1,5 milliarder kroner, hvilket er mindre end normalt. Det er fra den pulje, at forligspartierne får opfyldt deres ønsker. Det kan komplicere forhandlingerne.

Kilde: Regeringen.