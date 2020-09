Omkring 12.000 danskere har hvert år et stroke. Den mest effektive behandling kan kun gives inden for de første 4,5 timer. Patienterne kan få behandlingen alle steder i landet, oplyser regionerne. (Arkivfoto)

Artiklen: FAKTA: Halvdelen med stroke kommer for sent på sygehuet

Hvert år får omkring 12.000 danskere et stroke. Når det sker, er det vigtigt at komme hurtigt på hospitalet for at få effektiv behandling.

En undersøgelse fra Region Midtjylland viser, at en patient har fire gange så stor sandsynlighed for at komme på hospitalet i tide, hvis en pårørende kender til symptomerne.

Ring 1-1-2 ved mistanke om stroke.

Vær opmærksom på disse symptomer:

* Den ene mundvige hænger.

* Den ene arm hænger.

* Vedkommende taler usammenhængende.

Andre symptomer kan være:

* Synsforstyrrelser.

* Pludselig forvirring.

* Kraftig hovedpine uden anden årsag.

Kilder: Sundhed.dk, Genoplivning.dk