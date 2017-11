FAKTA: Guldet ligger ikke kun i borgmesterkæderne

De folkevalgte i kommunerne skal efter valget også fordele en række poster i udvalg og bestyrelser, som kan være indbringende sidehverv for kommunalpolitikerne.

Læs om dem her:

* De kommunale sidehverv kaldes også de "kommunale ben".

* Det er for eksempel poster i økonomiudvalget og de stående udvalg samt især de kommunalt ejede forsynings-, havne- eller trafikselskaber.

* Posterne kan udgøre en solid ekstra indtægt for politikerne. En formandspost kan i visse udvalg for eksempel indbringe over 200.000 kroner om året.

* Det kommer oveni det faste vederlag for at være medlem af en kommunalbestyrelse. Det udgjorde sidste år 89.314 kroner. I kommuner med over 80.000 indbyggere var vederlaget 107.178 kroner om året, mens det i Københavns Kommune var 125.039 kroner.

* En opgørelse fra tænketanken Cepos viser, at der i 2015 var 1049 "gode ben" i de kommunale selskaber. Fra 2007-2015 er antallet steget med 20 procent, og det gennemsnitlige vederlag steget med 36 procent.

* Cepos' optælling viser, at det gennemsnitlige vederlag er 35.387 kroner i de kommunale selskaber.

* De lukrative poster i selskaber og udvalg udgør en vigtig brik i fordelingen af magten i kommunerne.

* I de fleste kommuner er det kun borgmesteren, der er fuldtidsansat politiker. Dog er der i de større kommuner - København, Odense, Aalborg og Aarhus - flere fuldtidsansatte politikere i form af de såkaldte fagborgmestre eller rådmænd.

* De andre medlemmer af kommunalbestyrelsen skal passe deres almindelige job ved siden af. De betalte udvalg- og bestyrelsesposter er populære, fordi de kan være med til at skabe grundlag for en politisk karriere på fuld tid.

Kilde: "Udvalg, råd og nævn", KL, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Cepos, Ritzau.