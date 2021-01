FAKTA: Grundloven sikrer retten til at skifte parti

Mandag meddelte Jens Rohde, at han forlader De Radikale for at blive løsgænger, og fredag har Ida Auken vraget partiet til fordel for Socialdemokratiet.

Retten til at skifte mening og parti er sikret i grundloven, og tanken var, at politikerne ikke skulle presses af vælgerne, men have det fælles bedste for øje.