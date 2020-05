FAKTA: Grindsted plages stadig af gammelt kemiaffald

Mange borgere har været bekymrede for, hvilke konsekvenser den årelange forurening har for deres helbred.

Fra 1924 og ind i 1970'erne strømmede giftigt affald ud fra Grindstedværket i den sydjyske by Grindsted.

En ny undersøgelse slår nu fast, at der ikke er en øget sygdomsforekomst i byen.

Formanden for styregruppen bag undersøgelsen, Kurt Espersen, understreger dog, at undersøgelsen ikke kan bruges til at koble sygdomsforekomst med forurening.

Læs om forureningen af byen her:

* Grindstedværket producerede blandt andet medicinalvarer og hjælpestoffer til næringsmiddelindustrien.

* Det har medført forurening fire steder i og omkring byen Grindsted: Ved selve fabriksgrunden, banegravsdepotet, afløbsgrøften og den gamle losseplads.

* Forureningen stammer fra tidligere tiders spild af råvarer og kemikalier, ligesom der er deponeret affaldsprodukter i perioden fra 1934 til 1962.

* Der er i strømme ned mod lossepladsen konstateret en betydelig forurening af det øvre grundvandsmagasin.

* Forureningen spredes med grundvandet i nordvestlig retning mod Grindsted Å.

* Det anslås, at der hvert år tilføres Grindsted Å 235 kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid.

* Drikkevandet er dog ikke i fare for forurening, da det ifølge Region Syddanmark indvindes langt fra det forurenede område.

* Forureningen plager også Kærgård Klitplantage. Her strømmer der årligt 1400 kilo vinylklorid ud via grundvandet. Der er badeforbud ud for stranden på en 1400 meter lang strækning.

* Oprydningen af Kærgård Klitplantage har foreløbig kostet 50 millioner kroner. En forestående oprensning af grundvandet under gruberne ventes at koste yderligere op mod 100 millioner kroner.

Kilde: Region Syddanmark.