FAKTA: Gravide og ammende kan nu også blive vaccineret

Gravide og ammende kan nu blive vaccineret mod covid-19.

Hidtil har Sundhedsstyrelsen anbefalet, at gravide og ammende ikke lod sig vaccinere, fordi vaccinen ikke var godkendt til dem endnu.

Beslutningen om at anbefale vaccination til gravide og ammende er taget af Sundhedsstyrelsen på baggrund af nyere data og erfaringer fra andre lande.

Anbefalingen bygger på en faglig vurdering på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger og rådgivning fra eksperter.

Her kan du læse om vaccination til gravide og ammende.

* Gravide anbefales at blive vaccineret i andet eller tredje trimester.

* Ammende kan lade sig vaccinere med det samme.

* Vaccinerne er effektive for gravide og ammende. Pfizer- og Moderna-vaccinen har samme beskyttende effekt hos gravide som hos resten af befolkningen.

* Vaccination af gravide og ammende har en positiv effekt på barnet, fordi antistoffer fra moren overføres til barnet igennem blod og modermælk.

* Der er ikke øget risiko for abort, misdannelse eller for tidlig fødsel hos gravide, der er vaccineret, mens der heller ikke er mistanke om, at vaccinen overføres til barnet i gennem moderkage eller modermælk.

* Der er 20 lande i verden, der anbefaler vaccination af gravide. De tæller blandt andre Sverige, Holland og Canada.

* Gravide og ammende kan opleve de samme bivirkninger som andre efter vaccination. Bivirkningerne er i langt de fleste tilfælde milde.

* Langt de fleste gravide og ammende vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med coronavirus.

* I studier fra udlandet er der fundet cirka to gange højere risiko for indlæggelse på intensivafdeling blandt gravide, som får covid-19.

* Studier har også vist, at der er en to til tre gange højere risiko for at føde for tidligt med kejsersnit, hvis moren har haft covid-19 med symptomer, samt en lidt højere risiko for fosterdød.

* Ammende har lige så lav risiko for alvorligt forløb med corona som deres jævnaldrende.

* Vaccination til gravide og ammende er som til alle andre målgrupper frivillig og gratis.

Kilde: Sundhedsstyrelsen