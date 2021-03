FAKTA: Genåbningsforhandlinger fortsætter efter Israelstur

20. februar fortalte Sundhedsministeriet, at man efter den 24. ville indkalde Folketingets partier til "drøftelser om at lægge en samlet plan for udfasning af restriktioner hen over de næste måneder."

I sidste uge startede forhandlingerne med Venstre, Dansk Folkeparti og SF. Efter statsministerens rejse til Israel fortsætter forhandlingerne i denne uge.