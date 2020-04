FAKTA: Gæster kan ofte få penge tilbage ved festivalaflysning

* Bliver arrangementet, man har købt billet til, aflyst, vil ens muligheder for at få kompensation afhænge af, hvad der blev aftalt med arrangøren, da man købte billetterne.

Se her, hvordan man som forbruger er stillet, hvis et arrangement som eksempelvis en festival aflyses på grund af corona:

- Udgangspunktet er, at man kan vælge mellem at få pengene tilbage for billetten eller få billet til en anden dag.

- Ens muligheder for at få pengene tilbage afhænger dog af, hvad der står i aftalevilkårene, som man accepterede ved billetkøbet.

* Man kan ikke få billetgebyret tilbage, hvis arrangementet bliver aflyst, selv om man i øvrigt har krav på at få billetprisen refunderet.

- Man betaler billetgebyr for at reserve plads til et arrangement og få udstedt billetter - og den ydelse har man modtaget.

* Hvorvidt arrangøren hæfter for andet økonomisk tab, som man har lidt som følge af aflysningen, vil bero på en konkret vurdering. Herunder under om der er tale om force majeure - altså en situation arrangøren ikke er herre over - og som arrangøren dermed ikke vil skulle hæfte for.

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.