FAKTA: Forstå de nye regionale rejsevejledninger

Fra fredag og fremover kommer rejsevejledninger for de fleste europæiske lande til at være baseret på regionale smittetal. Det betyder, at et område af et land godt kan være åbent for turistrejser, mens resten af landet er lukket i rejsevejledningerne.

Her er et overblik over de nye vejledninger:

* For at et land, der nu er lukket, kan blive kategoriseret som åbent - eller gult - skal det have under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere per uge.

* Er et område først åbent, vil grænsen for, hvornår det igen skifter til at være et karantæneland - orange - være 30 smittede per 100.000 indbyggere.

* Selv om man nu ser på smitten på regionalt plan, så afhænger farven på en region fortsat også af smittetallene i hele landet.

* En region i et åbent land skal have under 75 smittede per 100.000 indbyggere for selv at være åben.

* En region i et lukket land skal have under 20 smittede per 100.000 for at blive åben.

* Det kræver således lavere smittetal for en region i et orange land at blive åben end i et gult land.

Kilde: Udenrigsministeriet.