FAKTA: Forstå Klimarådets forslag om CO2-afgifter

Klimarådet, der rådgiver regeringen i klimaspørgsmål, foreslog i en rapport i marts, at man indfører en afgift på drivhusgasser for at nedbringe CO2-udledningen.

Over de seneste dage har flere og flere partier talt varmt om idéen.

Her kan du blive klogere på Klimarådets forslag:

- Det foreslås, at alle former for udledning af drivhusgas pålægges en afgift på 1500 kroner per ton udledt CO2 i 2030.

- Det vil være en markant stigning fra den nuværende afgift på 177 kroner per udledt ton CO2.

- Afgiften spiller "en hovedrolle" i Klimarådets forslag over midler til at nå målet om, at Danmark skal reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030.

- CO2-afgiften skal afspejle princippet om, "at forureneren betaler".

- Afgiften skal være ensartet på tværs af sektorer. Den skal rydde op i det, som Klimarådet kalder en "rodebutik" af forskellige afgifter og tilskud på energiområdet.

- Forenklingen af afgiftssystemet skal sikre, at CO2-afgiften er en omkostningseffektiv metode til at nå Danmarks klimamål.

- Klimarådet foreslår, at der gives fradrag til særligt udsatte brancher. Det skal forhindre, at CO2-afgifterne får danske virksomheder til at rykke CO2-tung produktion til andre lande.

- Klimarådet foreslår, at man politisk kan vælge at udbetale en del af afgiftsprovenuet i form som en grøn check eller ved andre sociale indsatser, hvis afgifterne får social slagside.

- CO2-afgiften kan ikke stå alene, understreger Klimarådet. Afgiften skal suppleres med tiltag såsom investeringer i forskning, en udbygning af eksempelvis vindmølleparker og en lavere afgift på elektricitet.

Kilder: Klimarådet