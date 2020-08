FAKTA: Forsamlingsforbud forbliver på 100

Torsdag aften står det klart, at forsamlingsforbuddet ikke som planlagt hæves til 200 personer for visse arrangementer fra 8. august.

Her følger fakta over forsamlingsforbuddets faser:

* I juni aftalte regeringen og Folketinget gradvist at hæve forsamlingsforbuddet, der var indført for at hindre spredning af coronavirus.

* Regeringen kan dog vælge at aflyse lempelsen - også uden at forhandle den med de andre partier.

* Fra 18. marts blev det forbudt at samles mere end ti personer i det offentlige rum.

* Fra 8. juni blev grænsen sat op til 50 personer, når det drejer sig om at holde og deltage i arrangementer.

* Fra 8. juli blev forsamlingsforbuddet hævet til 100 mennesker.

* 8. august var det planen at hæve grænsen for forsamlinger til 200 personer for arrangører, der lever op til særlige retningslinjer fra myndighederne.

* Men to dage før, torsdag 6. august, meddeler Sundheds- og Ældreministeriet, at man fastholder forsamlingsforbuddet på 100 mennesker. Det skyldes stigende antal tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark.

Kilde: Regeringen.