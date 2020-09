FAKTA: Forløbet omkring nedlukningen 11. marts

Fredag er det seks måneder siden, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde annoncerede, at store dele af samfundet skulle lukke ned. Det var for at bremse smitten med coronavirus.

Meldingen fra statsministeren var uventet for mange. Der gik nemlig kun lidt mere end 14 dage fra den første dansker blev smittet, til Mette Frederiksen holdt det historiske pressemøde.