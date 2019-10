FAKTA: Foreninger kræver mere ambitiøst tobaksudspil

De er gået sammen om seks forslag til at styrke arbejdet imod en røgfri generation. Læs forslagene her:

* Sæt konkrete mål om færre rygere.

Aftalepartierne bør sætte som mål, at antallet af børn og unge, der ryger, skal halveres i løbet af de næste fem år, mener Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen. Der sættes et lignende mål for indsatsen mod rygning blandt voksne.

* Hæv prisen markant.

Prisen på cigaretter skal stige til minimum 60 kroner på én gang og derefter over en kort årrække op til 90 kroner. Der indføres tilsvarende afgiftsstigninger på alle øvrige tobaksprodukter samt nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop.

* Hjælp flere til rygestop.

Kombinationen af rådgivning og rygestopmedicin øger chancerne for at stoppe med at ryge, mener foreningerne. Derfor skal der ifølge dem afsættes midler til, at kommunerne sikrer, at fem procent af alle rygere årligt modtager kvalificeret rådgivning til rygestop, herunder at alle at alle borgere med behov kan få tilskud til rygestopmedicin.

* Omfat alle nikotinprodukter af regler for tobaksvarer.

E-cigaretter, opvarmet tobak, tyggetobak og andre nikotinprodukter, der ikke er godkendt til rygestop, skal omfattes af krav, mener foreningerne. Det skal gælde forbud imod brug af smagsstoffer samt krav om neutral indpakning, tobak-underdisken samt rygelovens forbud imod rygning på arbejdspladser.

* Røgfri skoletid på alle ungdomsuddannelser.

Ikke kun landets folkeskoler, men også alle ungdomsuddannelserne bør omfattes af røgfri skoletid, mener foreningerne. Røgfri skoletid skal også omfatte lærere, øvrige ansatte og gæster.

* Stop for nye skadelige produkter.

Man bør ifølge foreningerne undersøge forbud imod brug af særligt afhængighedsskabende indholdsstoffer samt introduktion af nye typer af nikotinholdige produkter, som fanger børn og unge i nikotinafhængighed.

Kilder: Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Lungeforeningen.