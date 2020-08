FAKTA: For høj musik i haven kan give bøde

I stort set samtlige kredse har patruljer været sendt ud til adresser for at bede folk om at dæmpe musikken, fortæller politiets vagtchefer tidligt lørdag morgen.

Flere er blevet sigtet for at forstyrre den offentlige orden. Hvis man spiller høj musik, er der en risiko for bøder.

Læs om reglerne for at spille høj musik her:

* Det kan straffes med bøde at spille musik, der er til væsentlig ulempe for naboerne. Det betyder, at det er forbudt at spille så høj musik i haven, at det generer naboerne.

* Om musik i haven er til gene afhænger blandt andet af tidspunktet. Der er forskel på at spille musik om eftermiddagen og midt om natten.

* Ofte vil politiet starte med at give en advarsel og opfordre til, at musikken bliver skruet ned. Men Københavns Politi meddelte torsdag på Twitter, at det er klar til at udstede bøder uden en forudgående advarsel, og at de ansvarlige risikerer, at politiet beslaglægger deres musikanlæg.

* Politiet kan forbyde brug af højttalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende eller forbipasserende.

Kilder: Bolius, Ordensbekendtgørelsen.