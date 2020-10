FAKTA: Folketinget sætter milliarder af til grøn forskning

Alle Folketingets partier har fredag besluttet at sætte knap 2,9 milliarder kroner af til forskning og innovation i 2021. Dertil kommer en aftale på over 200 millioner kroner, som nogle partier har valgt ikke at bakke op om.

Der bliver et betydeligt grønt aftryk på udmøntningen af midlerne fra Forskningsreserven, ganske som det var tilfældet sidste år.

Det hænger også sammen med Danmarks ambition om, at udledningen af drivhusgasser i 2030 skal være reduceret med 70 procent sammenlignet med niveauet i 1990.

Partierne er enige om, at niveauet for grønne forskningsmidler skal fastholdes på mindst 2,3 milliarder kroner årligt til og med 2024.

Her er et udpluk af, hvordan midlerne fra Forskningsreserven bliver fordelt:

* 2,1 milliard kroner fra Forskningsreserven bliver afsat til "ambitiøse og grønne forskningsinitiativer i 2021".

* En del af de midler skal målrettes fire forskningsområder, såkaldte missioner. Det er CO2-fangst, grønne brændstoffer (for eksempel Power-to-x), landbrug og cirkulær økonomi).

* 390 millioner kroner går til life science, sundhed og velfærdsteknologi.

* 50 millioner kroner bliver afsat til at styrke forskning inden for børneområdet. Det handler blandt andet om at sikre børns trivsel, læring og udvikling i dagtilbud.

* 50 millioner kroner i 2021 og 60 millioner kroner i 2022 og 2023 bliver afsat til delfinansiering af et nyt forskningsskib, som blandt andet skal være med til at styrke Danmarks forskningsposition i Arktis.

* En særskilt aftale på cirka 231 millioner kroner om fri forskning, talentudvikling og forskning i klimaudfordringer er indgået mellem Folketingets partier undtagen Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og Liberal Alliance.

* Denne aftale skal blandt andet fremme en mere ligelig fordeling mellem kønnene i forskningsmiljøerne i Danmark. Det sker ved at lave en femdobling til 110 millioner kroner af forskertalentprogrammet Inge Lehmann.

Kilder: Uddannelses- og Forskningsministeriet.