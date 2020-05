Finansminister Nicolai Wammen (S) har haft travlt med at dele økonomiske hjælpepakker ud til erhvervslivet under coronakrisen. (Arkivfoto)

FAKTA: Folketinget har bevilget hjælpepakker for milliarder

En økonomisk ekspertgruppe anbefaler, at hjælpepakker under coronakrisen som udgangspunkt slutter 8. juli.

Regeringen har bedt en økonomisk ekspertgruppe, som består af professor Torben M. Andersen, professor Michael Svarer og professor Philipp Schröder, om at komme med anbefalinger om udfasning af hjælpepakker.

Hjælpepakkerne er blevet oprettet, justeret og forlænget i de seneste måneder under coronakrisen, blandt andet for at støtte danske virksomheder, der ellers stod til at skulle fyre medarbejdere eller lukke helt.

Mange af hjælpepakkerne står til at udløbe 8. juli, og det er ekspertgruppens anbefaling, at den dato som udgangspunkt fortsat skal stå ved magt.

Her er et udpluk over nogle af de ting, som hjælpepakkerne skal gå til, og hvor mange penge der er blevet bevilget per 18. maj:

* Midlertidige kompensationsordninger.

Lønkompensationsordningen:

Afsat ramme: 10,2 milliarder kroner. Bevilget: 8,3 milliarder kroner.

Selvstændige, freelancere mv.:

Afsat ramme: 14,1 milliarder kroner. Bevilget: 3,4 milliarder kroner.

Virksomheders faste omkostninger:

Afsat ramme: 65,3 milliarder kroner. Bevilget: 0,6 milliarder kroner.

Aflysning af større arrangementer:

Afsat ramme: 2,4 milliarder kroner. Bevilget: 0,02 milliarder kroner.

* Likviditetsordninger.

Garantier for udlån til små, mellemstore og større virksomheder:

Afsat ramme: 48,5 milliarder kroner. Bevilget: 3,0 milliarder kroner.

Rejsegarantifonden:

Afsat ramme: 1,5 milliarder kroner. Bevilget: 0,06 milliarder kroner.

Udskydelse af betalinger af moms og A-skat mv. og fremrykning af udbetalinger for skattekreditter:

Afsat ramme: 166,3 milliarder kroner. Bevilget: Ikke opgjort endnu.

Rentefrit lån til små og mellemstore virksomheder:

Afsat ramme: 35,4 milliarder kroner. Bevilget: Ikke opgjort endnu.

Statslig garantidækning til virksomheders handel og eksport:

Afsat ramme: 30 milliarder kroner. Bevilget: Ikke opgjort endnu.

Kilde: Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Kulturministeriet.