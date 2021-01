Der blev afholdt tusindvis af videokonsultationer mellem læge og patient i 2020, men det har ikke tidligere været en mulighed over hele landet. Allerflest brugte løsningen i foråret, hvorefter antallet faldt over sommeren og efteråret. (Arkivfoto)

FAKTA: Flest havde videokonsultation med lægen i foråret

Siden marts 2020 har det været muligt over hele landet at møde med sin læge over videokonsultation.