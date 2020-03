FAKTA: Flest coronatilfælde i Østjylland - færrest på Bornholm

Antallet af smittede med coronavirus i Danmark er steget voldsomt denne uge, og det stiger fortsat.

Fordelt på landsdele rummer Østjylland det højeste antal bekræftede coronasmittede, mens resten af Jylland ligger under 50 tilfælde i hver landsdel.

Her kan du se en oversigt over antallet af registrerede coronatilfælde fordelt på landsplan per torsdag morgen, hvor det samlede antal i Danmark var 615:

* København by: 127 personer.

* Københavns omegn: 57 personer.

* Nordsjælland: 73 personer.

* Bornholm: 0 personer.

* Østsjælland: 35 personer.

* Vest- og Sydsjælland: 42 personer.

* Fyn: 38 personer.

* Sydjylland: 38 personer.

* Østjylland: 145 personer.

* Vestjylland: 19 personer.

* Nordjylland: 38 personer.

* Der er ikke registreret landsdel for tre af de smittede.

Kilder: Statens Serum Institut.