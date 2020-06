FAKTA: Flertal vil frede racistisk og stødende indhold

Alt sammen som en følge af de protester, som politiets drab på George Floyd i USA har udløst over store dele af verden.

Men indhold, der efter nutidens målestok kan anses for at være racistisk eller stødende, skal ikke fjernes, mener et stort flertal i en måling foretaget af Voxmeter for Ritzau.

LÆS her, hvad deltagerne er spurgt om, og hvad de har svaret:

Spørgsmål: Hvad mener du overordnet om tendensen til at fjerne indhold, derefter nutidens målestok kan anses for at være racistisk eller stødende?

* 6 procent: Det er rigtigt at gøre.

* 82,7 procent: Det er forkert at gøre.

* 11,3 procent: Ved ikke.

Spørgsmål: Hvad er efter din mening den rigtige måde at håndtere det på, hvis der i gamle film, bøger eller anden kunst og kultur er noget, der efter nutidens målestok kan anses for at være racistisk eller stødende?

* 0,9 procent mener, værket skal fjernes permanent.

* 4,1 procent mener, der skal rettes i værket.

* 88,1 procent mener ikke, der skal gøres noget.

* 6,9 procent ved ikke.

Der er gennemført 1045 interviews.

Dataindsamlingen er repræsentativ og foretaget i perioden fra 12. juni til 16. juni.

Kilder: Voxmeter, Ritzau