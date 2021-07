FAKTA: Flere vacciner rykker børn frem i køen

Læs mere her:

* Da Sundhedsstyrelsen 17. juni på et pressemøde oplyste, at børn fra 12 til 15 år som de næste skulle med i programmet, var det planen, at de skulle vaccineres i september, når alle over 16 år var færdigvaccineret.

* Siden er der indkøbt 1,17 millioner doser fra Rumænien, og det har rykket børnene længere frem i køen.

* Er børnene under 15 år, sendes invitationen til forældrene.

* I slutningen af maj blev vaccinen fra Pfizer/BioNTech som den første og foreløbig eneste godkendt til børn af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

* Godkendelsen skete på baggrund af et studie med 2200 vaccinerede børn mellem 12 og 15 år. Halvdelen fik vaccine, de øvrige saltvand. Børnelæger har kritiseret studiet for at være for lille.

* USA og Canada vaccinerer allerede børn i alderen 12 til 15 år.

* Ifølge professor i vacciner Camilla Foged viser data fra den amerikanske sundhedsmyndighed Centers for Disease Control and Prevention (CDC), at børn ikke er i øget risiko for bivirkninger.

* I Danmark er der 273.165 personer i aldersgruppen 12-15 år - de udgør 4,7 procent af befolkningen.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Camilla Foged, Danmarks Statistik, Pfizer, Reuters og Ritzau.